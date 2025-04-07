Salgın bir can daha aldı! Vaka sayısı 650'ye çıktı

ABD'nin Texas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısının 650'ye ulaştığı ve bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde 8 yaşındaki kız çocuğunun kızamık salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, ülkedeki vaka sayısının 650'ye ulaştığını belirterek, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

UMC Sağlık Sistemi Başkan Yardımcısı Aaron Davis, hayatını kaybeden kişinin aşısız olduğunu ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyleyerek, "Kızamık teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.