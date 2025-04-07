Salgın bir can daha aldı! Vaka sayısı 650'ye çıktı

Kaynak: DHA
Salgın bir can daha aldı! Vaka sayısı 650'ye çıktı

ABD'nin Texas eyaletindeki kızamık salgınında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle vaka sayısı 650'ye ulaştı.

ABD'nin Texas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısının 650'ye ulaştığı ve bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde 8 yaşındaki kız çocuğunun kızamık salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, ülkedeki vaka sayısının 650'ye ulaştığını belirterek, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

UMC Sağlık Sistemi Başkan Yardımcısı Aaron Davis, hayatını kaybeden kişinin aşısız olduğunu ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyleyerek, "Kızamık teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Yoksullara yapılan ev Saray ekibinin yuvası oldu! Valilik üç maymunu oynuyor...
Yoksullara yapılan ev Saray ekibinin yuvası oldu! Valilik üç maymunu oynuyor...
Takım lige havlu attı, başkan fırça kaydı: Profesyonel takımı hak etmiyorsunuz
Takım lige havlu attı, başkan fırça kaydı: Profesyonel takımı hak etmiyorsunuz
Gençlerin en sevdiği video oyun beyaz perdede rekor kırdı
Gençlerin en sevdiği video oyun beyaz perdede rekor kırdı
ABD'de seçmenlerde umutsuz düşünce!
ABD'de seçmenlerde umutsuz düşünce!
Mühendis, güvercinler için klimasını kapattı
Mühendis, güvercinler için klimasını kapattı