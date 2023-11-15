Salih Özcan'dan İsmail Yüksek'e övgü yağmuru: Birbirimizi destekliyoruz

A Milli Takım'ın orta sahası Salih Özcan, milli takımın yapacağı antrenman öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de top koşturan milli yıldız İsmail Yüksek ile karşılaştırma sorusuna ise "Aynı tipte oyuncu değiliz. Maçlarda birbirimizi destekliyoruz" cevabını verdi.

Salih Özcan'dan İsmail Yüksek'e övgü yağmuru: Birbirimizi destekliyoruz

A Milli Takım oyuncusu Salih Özcan, Almanya ile oynanacak maçın yapılacağı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özcan'ın açıklamaları şu şekilde;

-Almanya'da yaşadığım için bu maç güzel bir duydu. Takım için güzel bir test olacak. Türk taraftarların desteğini bekliyoruz. Takımın fiziksel ve mental durumu iyi. Almanya maçı güzel olacak. İyi bir maç çıkaracağız.

-Montella hocamız taktiksel analiz yaptı. Takıma iyi geldi. Hırvatistan maçında iyi mücadele ettik. Takımımız kaliteli. İnşallah son maçımızı da kazanarak gruptan lider çıkarız.

-İsmail Yüksek ile aynı tip oyuncu değiliz. Maçlarda birbirimizi iyi destekliyoruz.
Gelecek maçlarda da inşallah böyle oynamaya devam ederiz.

-Gelecek 2-3 seneye bakmıyorum. Şu an iyi yerdeyim. Sakatlık yaşamıyorum. EURO2024'te Türkiye ile iyi bir performans sergilemek istiyorum. Geleceği Allah bilir. Zor bir şampiyona olacak. Takımlar da iyi olacak. Takım olarak kendimize güvenmemiz lazım.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Salih Özcan, 11 maça çıktı.

Milli oyuncu, takımına gol ve asist katkısı veremedi.

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