Salih Uçan isyan etti Beşiktaş açıklama yaptı

Beşiktaş'ın Kayserispor maçından sonra Salih Uçan yayıncı kuruluşa zemini şikayet etti. Ardından kulüp açıklama yaptı.

Salih Uçan isyan etti Beşiktaş açıklama yaptı

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa çıkan Salih Uçan, saha zeminini isyan edercesine şikaylet etti.

Siyah beyazlı oyuncu, “Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Beşiktaş Kulübü'nden yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, Beşiktaş Park'ın zemin çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtilerek, "Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve futbol A takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı, iyi zemine çok geçmeden dönülecektir" denildi.

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