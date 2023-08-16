Salih Uçan'a İtalya'dan talip

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Salih Uçan'a Serie A ekiplerinden Genoa talip oldu.

Salih Uçan'a İtalya'dan talip

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş’ın Avrupa’da oynadığı son 3 resmi maçta 1 gol 2 asist üreterek dikkatleri üstüne toplayan Salih Uçan’a Serie A’dan sürpriz bir talip çıktı.

GENOA TALİP OLDU
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Genoa, Salih Uçan'ı transfer etmek için çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 3.5 MİLYON EURO
Haberde ayrıca siyah-beyazlıların Salih Uçan’ın olası transferi için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

PERFORMANSI
29 yaşındaki deneyimli orta saha geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol 8 asist kaydetti.

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