Salıncak gibi sallanan yük gemileri limana gidemedi

Kaynak: İHA
Salıncak gibi sallanan yük gemileri limana gidemedi

Zonguldak'ta kuzeyden esen rüzgar sebebiyle yük gemileri zor anlar yaşadı. Dalgaların boyu 3 metreyi buldu, gemiler beşik gibi sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce üç günlük haritalı deniz tahminine göre Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 şiddetinde esen rüzgarla birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar oluştu. Dalgalar yer yer üç metreyi buldu. Gemiler Zonguldak Limanı'na girmek için sıra beklerken dalgaların etkisiyle sallandı.

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Limandan çıkan bir yük gemisi, dalgalar arasında adeta beşik gibi savrularak yoluna devam etti. Balıkçı tekneleri de liman içine demirleyerek bekleyişini sürdürdü. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük 5 en yüksek 15 derecede seyretmesi bekleniyor.

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