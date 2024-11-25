Salıncak gibi sallanan yük gemileri limana gidemedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce üç günlük haritalı deniz tahminine göre Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 şiddetinde esen rüzgarla birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar oluştu. Dalgalar yer yer üç metreyi buldu. Gemiler Zonguldak Limanı'na girmek için sıra beklerken dalgaların etkisiyle sallandı.

Limandan çıkan bir yük gemisi, dalgalar arasında adeta beşik gibi savrularak yoluna devam etti. Balıkçı tekneleri de liman içine demirleyerek bekleyişini sürdürdü. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük 5 en yüksek 15 derecede seyretmesi bekleniyor.