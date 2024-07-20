Salıpazarı'nda sel felaketi sonrası yaralar hızla sarılıyor

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Sel sonrası hasar gören altyapı, sanat yapıları ve yolların onarımı için belediye ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, selin yaşandığı ilk günden itibaren tüm ekiplerin sahada aralıksız olarak çalıştığını ifade etti.



Gazetemize açıklamalarda bulunan Başkan Karaca, sel felaketinin üzerinden 10 gün geçtiğini ve bu süre zarfında belediyenin tüm imkânları ile kiralanan iş makineleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından takviye edilen araç gereç ve personel ile birlikte yapılan çalışmalar sayesinde hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini söyledi.

“Bir hafta gibi kısa bir sürede bütün kapalı yollarımızı açarak araç geçişlerini sağladık." diyen Karaca, Bu süre zarfında kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Bu kötü günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Dost kötü günde belli olur,” ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin özellikle yüksek kesimlerde bulunan otuzdan fazla mahallede ciddi hasara yol açtığını söyleyen Karaca, yolların ve sanat yapılarının ciddi anlamda zarar gördüğünü belirtti. Bazı vatandaşların yolların kapanması nedeniyle evlerinde mahsur kaldığını, ancak belediyenin iyi bir koordinasyon ile tüm mahallelere ulaşmayı başardığını ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini vurguladı. “Çok iyi bir koordine ile bütün mahallelilerimize ulaşmayı başardık." diyen Karaca, "Bir tek vatandaşımızı dahi mağdur etmedik,” açıklamasında bulundu.

Karaca, bundan sonraki süreçte ise yeniden inşa, bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verileceğini ve fındık hasadı başlamadan, gurbetteki vatandaşlar gelmeden ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Karaca, “Belediyemizin gücü belli. Kısıtlı imkânlarla olağan üstü gayret sarf ediyoruz. Biz ülke olarak kötü günlerde hep birlikte olduk. Kenetlendik. Devletimiz büyük. Hep birlikte Salıpazarı’nı yeniden inşaa edeceğiz.” dedi.

Karaca, felaketin hemen ardından yardıma koşan ve destek veren tüm kurumlara ve kişilere de teşekkürlerini iletti.

Belediye ekipleri, sel felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışması vatandaşların da takdirini kazanıyor. Ekipler, hasar gören yolları, köprüleri ve diğer altyapı elemanlarını onararak, hayatın normale dönmesi için büyük çaba sarf ediyor. Belediye, fındık hasadı dönemine kadar tüm çalışmaları tamamlayarak, vatandaşların herhangi bir ulaşım sorunu yaşamadan bu süreci atlatmasını hedefliyor.

Salıpazarı Belediyesi, sel felaketi sonrası vatandaşlarının mağduriyetini en aza indirgemek için tüm imkânlarını seferber etti. Başkan Karaca'nın liderliğinde yürütülen çalışmalar, ilçe halkının güvenini ve desteğini kazanarak, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösterdi.