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Salman Rüşdi'nin sağlığı ile ilgili yeni gelişme

Salman Rüşdi'nin menajeri, yazarın saldırı sonrası bir elini ve bir gözünü kaybettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 16:43
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Salman Rüşdi'nin sağlığı ile ilgili yeni gelişme

Salman Rüşdi'nin sağlığı ile ilgili yeni gelişme
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Şeytan Ayetleri romanının yazarı 75 yaşındaki Salman Rüşdi, New York'ta yaşadığı bıçaklı saldırının ardından sağlık sorunları olduğu açıklandı.

Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı ABD'li yazar için "bir elini ve bir gözünü kaybetti" dedi.

Wylie, İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, "Boynunda üç ciddi yara vardı. Bir eli kolundaki sinirler kesildiği için kullanılamaz hale geldi. Bir gözünü de kaybetti. Vücudunda yaklaşık 15 yarası daha var" açıklamasında bulundu. 

Wylie, Rüşdi'nin geçmişte böyle bir saldırı olasılığı hakkında konuştuklarını ancak Humeyni'nin ölüm fetvasından bu yana ilk kez rastgele bir kişinin gelip Rüşdi'ye saldırdığını söyledi.

Rüşdi'nin zanlısı 24 yaşındaki Hadi Matar, ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamasıyla Chautauqua ilçe bölge mahkemesinde yargılanıyor.

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