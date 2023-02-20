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Deprem 3 kilometrelik yolu bu hale getirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştu. Yollarda yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oldu. Depremin şiddetini gözler önüne seren yol, havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:58
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Samandağ'da deprem yolu böyle vurdu bu hale getirdi

Deprem 3 kilometrelik yolu bu hale getirdi
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Hatay'ın Samandağ'ın ilçesinde deprem birçok noktada yolları da tahrip etti. Yeni Mahallesi Liman Caddesi'nde depremin etkisiyle kara yolunun birçok noktasında kırıklar, yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi. Yer yer 5 metreyi bulan çökmeler nedeniyle yolun trafiğe kapanmasıyla birçok kırsal mahalle yoluna ulaşım da durdu. Dron ile de görüntülenen bölgelerde yollardaki uzun çatlak, kırık ve çökmelerle oluşan tahribat gözler önüne çıktı.


Depremin ardından yolları görmeye geldiğini belirten Davut Uysal, "İnsan ne hissedebilir. Duygularımız alt üst oldu. Allah korusun. Yapacak bir şey yok. Bu yolun böyle olması korkunç. Sözün bittiği yerdeyiz. Acılarımız büyük. Kayıplarımız büyük. Allah'ın takdiri" diye konuştu. 



Dilber Uysal ise "Çok kötüyüz. Bu yolu görünce depremi bir kez daha yaşamış gibi oluyoruz. Felaket. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim, depremden önce burası sakindi. Bu kadar kötü beklemiyordum" dedi. (DHA)

 

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