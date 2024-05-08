Samandağ'da yangın

Kaynak: İHA
Samandağ'da yangın
Hatay'ın Samandağ ilçesinde elektrik tellerinde yangın çıktı

Depremin yıktığı Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde elektrik tellerinde meydana gelen yangın, itfaiye personellerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yer alan Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın ön tarafından bulunan elektrik tellerinde yangın çıktı. Hastane yetkililerinin 112'yi arayarak durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının binaya sıçramasını engelleyerek kısa sürede söndürdü.

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