Samanlık yangını geceyi aydınlattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın geceyi aydınlatırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samanlık yangını geceyi aydınlattı

(İHA) Olay, ilçenin Sofular Mahallesi'nde gece 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin bahçesindeki samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Saman balyaların tutuşmasıyla alevler gökyüzüne yükselirken dumanı gören mahalle sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

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Olay yerine en kısa sürede gelerek müdahalede bulunan itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.

Söndürme işleminden sonra soğutma çalışmalarına geçildi.

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Çıkan yangında şans eseri can kaybı olmazken samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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