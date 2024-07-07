Sambo Şampiyonası sona erdi

Forum De Macau Spor Kompleksi'nin ev sahibi yaptığı turnuvada başarı gösteren sporcular Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenecek 2025 Dünya Oyunlarına katılmaya hak kazandı.

Şampiyonaya toplam 20 ülkeden sporcu katıldı. Turnuva sonuçlarına göre madalya sıralamasında lider 26 madalya (15-7-4) kazanan Kazakistan olurken, ikinci sırayı 19 madalya (8-1-10) ile Özbekistanler aldı. Üçüncülüğü ise 21 madalyayla (2-6-13) Türkmenistan aldı.

Asya ve Okyanusya Şampiyonası öncesinde Asya Sambo Birliği Kongresi düzenlendi ve bu sporun tarihinde ilk kez 2025 yılında Taşkent'te düzenlenecek Asya Gençlik Oyunları programına bu sporun dahil edildiği açıklandı. Delegeler ayrıca Taşkent'in yetişkinler, erkek çocuklar, gençler, öğrenciler ve ustalar arasında 2025 Asya ve Okyanusya Sambo Şampiyonasına ev sahipliği yapma başvurusunu kabul eden SSA İcra Komitesinin kararını da onayladı.