Samet Akaydın bombası

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Samet Akaydın bombası

Fenerbahçeli Samet Akaydın için Almanya'dan Mainz 05 harekete geçti.

Milli takımımızla gösterdiği performansla EURO 2024’ün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Samet Akaydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MAINZ 05 İSTİYOR

Almanya Bundesliga ekiplerindne Mainz 05’in Samer Akaydın için harekete geçti. Alman ekibinin 330 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile birlikte almak istediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de ikinci yarsını ise Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos’ta kiralık olarak geçiren Samet Akaydın toplamda çıktığı 26 maçta 1 asist kaydetti.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Yıldız stoper 19 Mayıs'ta yaptığı Atatürk paylaşımı nedeniyle Yunan ekibi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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