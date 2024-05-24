Samet Akaydın kurtuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Samet Akaydın kurtuldu

Panathinaikos'ta kadro dışı bırakılan Samet Akaydın geri döndü.

Devre arasında Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim’in isteği üzerine Fenerbahçe’den sezon sonuna kadar kiralanan Samet Akaydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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GERİ DÖNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre, yıldız futbolcu Yunanistan’da sezonun bitmesi ile beraber takımı Fenerbahçe’ye geri döndü.

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KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Samet Akaydın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaptığı Atatürk paylaşımı ile Yunanistan’da olay olmuş ve gönderiyi silmeyi reddederek kadro dışı bırakılmıştı.

PERFORMANSI

Yarım sezon geçirdiği Panathinaikos’ta 15 maça çıkan Samet Akaydın toplamda 1072 dakika forma giydi.

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