Samet Akaydin sezona müthiş başladı: Ligin zirvesinde!

Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Samet Akaydin, sezona istikrarlı bir giriş yaptı. Rizespor formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asistlik katkı sağlayan Akaydin, defansif anlamda da etkili bir performans ortaya koydu.

31 yaşındaki savunma oyuncusu Akaydin, 11.8 maç başına tehlike engelleme puanı ve 3.0 maç başına pas arası ortalamalarıyla ilk sırada yer alırken, top çalma ve pas isabet oranı gibi istatistiklerde de üst sıralarda bulunuyor.

MONTELLA'NIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Samet Akaydin, performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından da aday kadroya davet edildi.

2026 yazında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası kadrosunda ay-yıldızlı forma ile yer almayı hedefleyen Akaydin'in, bireysel antrenör eşliğinde ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Milli takım formasını 14 kez terleten Samet Akaydin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer almıştı. Akaydin, turnuvanın çeyrek finalinde Hollanda ile oynanan kritik karşılaşmada ağları havalandırarak gol katkısında da bulundu.

Samet Akaydin’in Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor.