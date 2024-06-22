Samet Akaydın yıktı geçti

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’teki ikinci maçında Portekiz karşısına çıkacak.

3 puanı bulunan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf grup liderliğini eline alacak.

Saat 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak mücadele için on binlerce taraftar Dormund’a akın etti.

Meydanda bekleyip maç saatini bekleyen taraftarlar şehri kırmızı beyaza boyadı.

İlk defa bu kadar coşkulu bir taraftar grubu gören Almanlar şaşkına uğrarken milli yıldızımız Samet Akaydın’dan heyecanı daha da arttıracak bir paylaşım geldi.

Türk bayrağı ve Türklüğün simgesi olan bozkurtu içeren bir video paylaşan Samet Akaydın arka plana ise “Tanrı Türk’e yar olsun” şarkısını koydu.

Samet Akaydın’ın bu paylaşımını birkaç saat içinde 2.5 milyon kişi görüntülerken taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.