Samet Akaydın'dan Fenerbahçe itirafı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Rizespor’un savunma oyuncusu Samet Akaydin Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yaptı.

Samet "Fenerbahçe’de oynarken baskı var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi "İster istemez baskı oluşturuyordu. Fenerbahçe’de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Akşamları maçlardan, antrenmanlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Rizespor’a imza attıktan sonra hatırlıyorum, bir de en son Adana Demirspor’da. Rahat olursam çok farklı şeyler yaparım. Rahat olmazsam inişli, çıkışlı performanslar sergileyebiliyorum."

"MOURINHO AYRILMAMI İSTEMEDİ"

Jose Mourinho ile ayrılmadan önce uzun uzun konuştuğunu aktaran Samet Akaydin, "Saygı duyulacak bir isim. Ayrılmamı istemiyordu. Gerçekten benden çok memnundu, beni çok seviyordu. Çalışmamdan, her şeyden memnundu. Sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi. Ben de bunu dikkate aldım. Sezon başı da ayrılmak istiyordum aslında. Mourinho’nun kal demesiyle kaldım. Devre arasında nasip oldu. Futbol bu, profesyonel iş yapıyoruz. Kırgınlık benim yapımda yok. Ben kin tutmam. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda başarılar diledim. Her zaman da öyle olacak" açıklamasında bulundu.