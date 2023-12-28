Samet Aybaba resti çekti: İstemeyen gider

Samet Aybaba, basın toplantısında Aboubakar, teknik direktör, Yusuf Sarı gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Aybaba, Aboubakar'ın gelip konuşmadığını, isteyen herkesi gönderebileceklerini söyledi. "Beşiktaş marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır. Abartmaya gerek yok." dedi.

Teknik direktör arayışları ile ilgili olarak, "Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz. Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Samet Aybaba, "14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Aybaba, kadro dışı kalan oyuncuların transfer teklifleri olduğunu, ancak kendilerine gelip konuşmadıklarını belirtti. "Çok eleştiriliyor. Kadro dışı kalanların böyle fikirleri yoktu, böyle fikirleri olması gerektiği için bir şeyler yaptık. Yoksa burada keyifleri iyi. Afrika Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Keyfi iyi olmayan bir grup var, o da Beşiktaşlılar." dedi.

Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceklerini, performanslarını yükseltmeleri gerektiğini söylerken, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz."

Aybaba, Yusuf Sarı ile ilgili olarak ise, "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta yetişen değerlere saygı duymalıyız. Biz bu camiaya gönül vermiş insanlarız. Feyyaz ve Rıza ile aramda böyle bir sorun olmaması gerekir. Onlarla yaşadıklarımı asla unutmam. Bizim duygularımız var. Kendi evladımız olan çok önemli bir isim. Birlikte neler paylaştık, neler gördük. Yönetimsel bir karardı. Rıza Hoca'ya çok değer verdiğimi söyledim. Ayrılırken doğru olanı yaptığımıza inandık. Onunla bu durumu yaşamak istemedik. Rıza Hoca, başarılı bir teknik adamdır. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla arkadaşız, yoldaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur."

"Altyapıya, çocuklarıma çok önem veriyorum. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Futbola, Avrupa futboluna daha çok katkı sağlamalıyız. Altyapı oyuncuları çok az süre alıyorlar. Bu yanlış. Yaklaşımımız çok farklı olacak. 25 günlük süreçte altyapıya Mehmet Ekşi ile birlikte çok çalıştık. 7 bölgeye ayrılacağız. Ülkemizin her yerinde oyuncu izleme ekibimiz 3 kişi. Ajax'ta 300 kişi var. Diğer takımlarda 200-250 kişi. Sonra niye oyuncu yetişmiyor, yetiştiremiyoruz! Bunları konuşuyoruz ama icraate gelince hiçbir şey yapmıyoruz. Biz yapacağız.

Şimdi orayı genişletiyoruz. Oyuncuların a takımda yer alması için antrenörlerle direkt iletişime geçeceğiz. Hedefimiz buna yönelik çalışma yapan, başarılı olan antrenör arkadaşlarla görüşmek. Altyapı tarafı en önemli işim. Futbolda gelişmek, futbol ekonomisini doğru yönetmek için de altyapıya farklı değer vermeniz lazım. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım. 5 takım sentetik sahada çalışıyor. Bu imkansızlıklara rağmen a takımda 6 oyuncu var. Bir tanesi oynuyor. Süresini uzatmak için görüşüyoruz. Çok sürpriz oyuncular var yaşları küçük. Değerlendireceğiz, kıymetlendireceğiz."

"Futbol sahasında, antrenman sahasında ben görünmüyorum ama bu takımın sorumlusu benim. Teknik direktörün de üzerindeyim. Kız takımından başlayarak, tesisler, altyapı, futbol okulları ve a takım benim kontrolümde. Bu yetkiyi başkanım verdi. Kulübün anahtarı Samet Aybaba'nın elindedir dedi. Teknik direktörün saha içi ve takım performansıyla ilgili sadece konuşurum, onun dışındaki her şeyin yetkilisi benim."

''SERGEN YALÇIN DOĞAL ADAY''

"Sergen Yalçın doğal aday. Henüz görüşmedik. Görüşürüz ama... Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru düzenlemek lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz."

Mevcut Beşiktaş kadrosu 13 kişi, 13 kişiyiz. 6 tane Afrika Kupası'na gitti. Önceki arkadaşlar Afrika Kupası'nı hesaba katmadılar mı! Bu kupa ilk defa mı düzenleniyor. Bir stoperimiz vardı Afrika Kupası'na gidecek, üstüne 2 tane daha Afrika Kupası'na gidecek stoper alındı. Şu anda 3 stoperimiz de Afrika Kupası'nda. Ulvi geliyor ara sıra, hazır mısın oynar mısın diyorum, oynarım diyor. Önümüzde 4 maç var, nasıl olacak. Hoca gelecek. 13 kişiyle antrenmana çıkar mı? Ne düşünür? Başkanımızla da devamlı konuşuyoruz. Yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Hoca adaylarımız var. Sergen Hoca da var içinde. Teknik direktörler de düşünüyordur teklif yaptığımız. Maçları izliyorlardır elbette. Orada sıkıntılarımız var."

"Sergen ile görüşmediğimiz için anlaşamadık. Görüşürsek anlaşırız."

"Söylediğimiz konular, sorunlarımız. Kadro yapılanması, Afrika'ya gidenler, kadro 13 kişi, teknik direktör adaylarının bakışlarını anlattım. Sizi çağırıyorlar, bu işi yapabileceğinize güveniyor musunuzdan başlamak lazım. Orada sıkıntılar var. Bir an önce teknik direktör getirmek istiyoruz. Kadro yapılanması nasıl olacak, 14 yabancıyı nasıl değiştireceğiz. Hoca, sadece kontratı değil transferi, bütçeyi isteyecek. Verebileceğimiz bir cevap yok şu an. Görüşmeler bir yerde kalıyor ve olmuyor yani."

"Ben kulübün yetkili ismiyim. Başkanla direkt iletişim halindeyim. Maddi gücümüz var. Bütçemizde 6 milyon olsa da, ülkemizde futbolu farklı şekilde yöneten kulüpler var. Onlardan nasıl yaptıklarını öğreniriz. Bu ülkede her şey mümkün arkadaşlar. Beşiktaş'a gelince niye farklı oluyor anlamıyorum. Herkes kendi çıkarı için masaya yumruğunu vuruyor, ben yaptım oldu diyor. Beşiktaş'a gelince çok eleştiri alıyor. Doğru değil mi? Biz böyle bir şey yapsak hemen direktör şunu yaptı, başkan bunu söyledi. Camiamızı birleştirmek lazım. Yapıyorlar, örnekleri var. Feda dönemi falan değil. Şükürler olsun, o dönem çok farklıydı. Bu dönem başka bir dönem. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz. Çabalıyoruz. Her şeyin en iyisini yapacağız."

"Takım olarak sorunlarımız var. Her bölgede değil de genel olarak sorun var. Görüyoruz. Uğraşıyoruz. Beşiktaş için uğraşıyoruz. Elimizdeki oyuncu kadrosunu size göstersem kaçarsınız. Salı maç, cuma maç, salı maç, cuma maç. 13 kişiyiz. Bu durum var. Bu kadro nasıl kuruldu, bunu sorgulamak lazım. Bu maaşlarla bu kadro nasıl olur! Her şey ortada.

"Planımız 1.5 yıllık oyuncu bulmak. İlk hedef bu. Sayıları az tutacağız. Sonra yeni sezonda artıracağız. Herkes genç oyuncu diyor. Öyle bir oyuncu profili yok. Biz artık genç oyuncuyu dışarıdan değil altyapıdan çıkaracağız. Kiralık değil, 1.5 yıllık oyuncu arıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Biz genç oyuncularımız oynasın istiyoruz. Rıza Hoca da hevesliydi ama zaman çok önemli. Genç oyuncu oynatma zamanı da çok önemli. Beşiktaş'ı sadece altyapıyla götürmek çok sağlıklı değil. Altyapıdan gelen oyuncuların daha çok oynaması için çabalıyoruz. 4 stoperimiz vardı, şimdi 3'ü gitti mesela."

"Herkes yapıyor, biz neden yapmayalım. Biz yaparız, herkesin yaptığını yaparız. Öyle bir algı yok. Biz yaparız."

"Türkiye Kupası'nı çok istiyorum. Özel prim sistemi hazırladım. En büyük hedefim o. 25 gündür onu düşünüyorum. İkinci hedef, UEFA'ya katılmak için bir sıralama. Gelecek oyuncularla bunu başaracağız. Kupa, birinci hedef. Oyuncularla ilgili bazı şeyler değişmedi. Burası Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir oyun karakteri var. Coşkulu, hızlı, cesur oyun var. Oyuna saygı var. Biz futbolcuyken de bu vardı. Süleyman Ağabey'in 'şerefli ikincilik' dediği vardı. Biz hep o yüzden oyuna saygı duyuyorduk. Aynı değerleri taşıyacaklar. Kulübe saygı duyacaklar. Sahada her şeylerini verecekler. Beşiktaş'ın istediği budur. Taraftarımız bize 'Mücadele edin, skor önemli değil' derdi. Taraftarımız hala aynı."

"Şenol Hoca bu transferlerde etkili olduysa tabii ki söyleyeceğiz. Nasıl Şenol Hoca'yı şampiyonluklar sonrasında her yerde övdüysek, çok güzel şeyler dediysek bu kadro yapısında etkisi varsa söylemek lazım. Doğru yaptıklarını öveceğiz, yanlış yaptıklarını da söyleyeceğiz."

"Lider oyuncu bulmak zor, devre arası oyuncu bulmak zor. Bulmaya çalışacağız. Eksiklerimiz var. Ne kadar doğru yapabiliriz, ona bakıyoruz. Çok zor. Bizim istediğimiz oyuncuları kulüpleri bırakmak istemiyor. Onların bıraktıklarını biz istemiyoruz. Ortada bir sorun var."

"Futbol genel direktörlüğü... Futbolumuz çok kötü bir durumda. Çok problemli. Ekonomiler bozuk, performanslar düşük... Futbolda yeni bir şeyler yapmak gerekiyordu, biz başladık. Diğer kulüplere örnek olacaktır. Sahayla ilgili bir planım yok. Kendime saygısızlık olur. Oradaki arkadaşımıza destek olurum. Bunu düşünen arkadaşların böyle plan yapmaması gerekir."

"Devre arası zor. Chelsea ve PSG'nin de hedefleri var, biz de takımımızla ilgili farklı şeyler düşünüyoruz. Devre arası olmasa da sezon sonu bir şeyler olacaktır."