Samet Bulut'un ailesini yıkan karar! Ağırlaştırılmış müebbet istenirken beraat ettiler

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan bir cinayet davasında, Samet Bulut’un ölümüyle ilgili olarak eşi Penbe Bulut, kızı Ayşegül Bulut ve kızının sevgilisi Mehmet Karadağ yargılandı. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olay, daha sonra dolandırıcılık soruşturması sırasında yeniden incelendi. Ayşegül Bulut’un ifadesiyle olayın seyri değişti ve üç şüpheli cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak, delillerin yetersizliği nedeniyle beraat ettiler. Bu karar, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyize götürüldü.

Soruşturma sürecinde, Ayşegül Bulut ve Mehmet Karadağ’ın dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandığı, Penbe Bulut’un ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. İddianamede, Samet Bulut’un ölümüne ilişkin detaylar ve şüphelilerin planları ortaya konuldu. Mehmet Karadağ’ın kimyasal madde kullanarak Samet Bulut’u bayılttığı, ardından insülin enjeksiyonu ile hipoglisemiye neden olduğu ve boğarak öldürdüğü iddia edildi. Ayrıca, Ayşegül ve Penbe Bulut’un da cinayete iştirak ettikleri ve delilleri kararttıkları belirtildi.

Dava sürecinde, sanıkların suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundukları, savcının ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği ifade edildi.

Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Ayşegül Bulut’un beraatine karar verdi. Bu kararın ardından, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz başvurusuyla davanın üst mahkemede görülmesi bekleniyor.