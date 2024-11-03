Sami Uğurlu: Beşiktaş’ın analizini iyi yaptık

Kasımpaşa, Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa’nın teknik direktörü Sami Uğurlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Uğurlu, ilk yarıda 1-0 mağlup duruma girmelerine rağmen, farklı bir skorla devreyi kapatabilecek pozisyonlar bulduklarını belirtti. Beşiktaş'ın oyununu iyi analiz ettiklerini ve özellikle savunma arkasındaki toplara yönelik plan yaptıklarını vurguladı. İlk yarıda birçok fırsat yakaladıklarını, ancak bunları değerlendiremediklerini ifade etti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldıklarını ve savunmadan hücuma geçişlerde etkili olduklarını dile getiren Uğurlu, yüksek şiddetli baskı uygulayarak Beşiktaş’ın oyununu zorlaştırdıklarını söyledi. Özellikle Beşiktaş’ın uzun toplarına karşı hazırlıklı olduklarını ve bu stratejinin işe yaradığını belirtti.

Son olarak, Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı deplasmanda kazanmanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu vurguladı ve oyuncularını tebrik etti. Uğurlu, Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısında gösterdiği cesur oyunla galip gelmesinin kendileri için önemli bir artı olduğunu sözlerine ekledi.