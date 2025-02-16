Sami Uğurlu "Çok değerli üç puanı kaybettik"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Mersin'e kazanmak için geldiklerini söyledi.

Uğurlu, "Kazanmamız gereken de bir maçtı. Sonuçta şansını deneyecek bir Hatayspor vardı. Bizim de buradan mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Özellikle merkez, orta saha ve hücum bölgesinde çok etkili olduğumuzu söyleyemem. Pozisyonlar yakaladık ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli, çok değerli bir maç, çok değerli bir 3 puandı. Buradan mutlak galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu ki alt taraftan, düşme hattından yukarıya çıkabilmek için, kurtulabilmek için. Maalesef yediğimiz bir golle mağlup olduk" diye konuştu.

"MAÇ ORTADA GEÇTİ"

Oyuncu kalitelerine bakıldığı zaman iki takım arasında çok fark olmadığının görüldüğünü ifade eden Sami Uğurlu, "Oyun olarak da baktığınızda Hatayspor'un daha önceki maçlarda aslında biraz da şanssız şekilde kaybettiğini söyleyebiliriz. Maç ortada geçti. Biraz daha fazla pozisyona girdik ancak çok daha aktif, çok daha hareketli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.