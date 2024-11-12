Şamil Tayyar'dan Mümtazer Türköne'ye sert sözler: Fitnenin merkezi

Şamil Tayyar, eğer ber mesaj varsa adresin Mümtazer Türköne olduğunu öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis çıkışında gazeteci Hilal Köylü'yü azarlayarak "Bir defa basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleği bırak" dedi. Devlet Bahçeli'nin Hilal Köylü'yü azarlamasının nedeni ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusunu yöneltmiş olmasıydı.

Ankara kulisleri Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını aslında Hilal Köylü üzerinde başkasına mesaj verdiği yönünde yorum yaptı. Hilal Köylü de kulisleri doğrulayan bir açıklama yaparak MHP'den kendisini arayanlar olduğunu ve benzer yorumlar duyduğunu söyledi. Ankara kulisleri Devlet Bahçeli'nin mesaj verdiği kişinin ise AKP eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar olduğunu konuşmaya başladı.

TAYYAR: FİTNENİN MERKEZİ MÜMTAZER TÜRKÖNE

Şamil Tayyar ise Bahçeli'nin kendisine tepki gösterdiği yorumlarını bir paylaşım yaparak tepki gösterdi ve mesajın asıl sahibinin Mümtazer Türköne olduğunu yazdı.

Şamil Tayyar, açıklamasında "MHP Lideri Bahçeli’nin, Gazeteci Hilal Köylü’ye yönelik sert tepkisi üzerinden spekülasyon yapan, kendi özel hesabını görenler var. ‘Aslında tepkisi Şamil Tayyar’a’ diyecek kadar zavallılaşan kifayetsiz muhterisler, müptezeller türedi bir an.

Devlet Bey, ‘kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla’ demiş olsa, Gazeteci Köylü üzerinden mesaj vermeye kalksa, o isim muhtemelen Mümtazer Türköne olurdu. Çünkü.. Başından beri Devlet Bey’in adını kullanarak Cumhurbaşkanımıza siyaseten tehditler savuruyor, Öcalan projesine destek vermezse sonunun geleceğini söylüyordu. Fitnenin merkeziydi.

Cumhur ittifakına büyük önem veren Devlet Bey, adını kullanarak Cumhurbaşkanımızı tehdit eden fitnenin başına tepki göstermiştir, öfkesi ondandır. Öyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.