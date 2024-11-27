Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli’ye itirazını 6 madde halinde sıraladı

Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında Öcalan açılımı sonrasında ‘görüşme’ talebiyle İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını beklediklerini açıklamıştı. Bahçeli, ayrıca gazetecileri ve medya patronlarını alenen tehdit ederek, “Zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarına tepkiler gelmeye başladı. AKP'li eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından “Şiddeti önermedikçe, tehdide yönelmedikçe, iftira, hakaret ve küfre varmadıkça, sinir uçlarımıza dokunsa da her türlü fikre saygılıyım” ifadelerini kullandı. Ayrıca Tayyar, Öcalan’a ilişkinde Bahçeli’ye “Öcalan, eli kanlı katildir, müzakere edilmez.” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAHÇELİ’DEN ÜÇÜCÜ KEZ YİNELEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim Salı günkü grup toplantısında ilk Öcalan açılımında bulunmuştu. Bahçeli terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşması çağrısında bulundu. Bahçeli’nin Öcalan çağrısı büyük tepki toplamıştı. Ancak Bahçeli, geri adım atmayarak, “Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli son grup toplantısında ise üçüncü kez yeni bir çıkışta bulunarak, “İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" dedi. Bahçeli’nin söylemleri sonrası ise DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

"TENHADAKİ ÖZÜRLERİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ DUYURUYORUM"

Ayrıca Bahçeli dünkü toplantıda gazeteci ve medya kuruluşlarına alenen tehditte bulundu. Bahçeli, 'TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum' dedi.

TAYYAR: ŞİDDETİ ÖNERMEDİKÇE, TEHDİDE YÖNELMEDİKÇE…

Bahçeli’nin son söylemlerini değerlendiren AKP’li eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Bahçeli’nin gazetecilere dair tehdit ifadeleri ve Öcalan açıklamalarını eleştirdi. Tayyar, “Şiddeti önermedikçe, tehdide yönelmedikçe, iftira, hakaret ve küfre varmadıkça, sinir uçlarımıza dokunsa da her türlü fikre saygılıyım, tahammüllüyüm, tartışmayı değerli bulurum. Bu bağlamda Öcalan merkezli yeni süreç de sükunetle, her öneriye açık şekilde, özgürce değerlendirilmelidir. Devlet Bey’in iyi niyeti, vatanseverliğiyle ilgili zerre endişem yoktur, sorunun teşhisine yürekten katılıyorum. Ayrıştığımız nokta, çözüme dair reçetedir.”

TAYYAR’DAN BAHÇELİ’YE 6 MADDELİK AYAR

Tayyar, Bahçeli’ye 6 maddelik bir ayarda bulundu. Tayyar’ın maddeleri şu şekilde;

1/Öcalan, eli kanlı katildir, müzakere edilmez.

2/Kürtlerin tek söz sahibi Öcalan değildir, tek başına sorun çözme kapasitesi yoktur.

3/Çözüm sürecinde tecrübe edilmiştir, bu yol, çıkmaz yoldur, siyasi bataklıktır.

4/Terör örgütü PKK, çok sahiplidir, iradesi yoktur.

5/Nihai aşamada Suriye’nin kuzeyinde kurulması istenen PKK devletine ‘garantör’ olup terörden kurtulma senaryosu, aldatmacadır.

6/Ayrı devlet veya federasyon temelli yaklaşımla orta yol olmaz, mücadele olur.