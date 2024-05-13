Şamil Tayyar hem Erdoğan hem Albayrak’a kazan kaldırdı: Yol kazası deyip geçemezsiniz

Fatih Altaylı’nın Youtube programında konuk olan AKP eski Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

"BERAT ABİ 'SAKIN' DEDİ"

Sofuoğlu, “Berat Albayrak ile yakınlığım vardı. Cumhurbaşkanı beni aradı. ‘Bizim için milletvekili olur musun Sakarya’dan?’ dedi. ‘Efendim, yarışı bırakın dediniz bıraktık, gelin diyorsanız da gelirim ben, siz ne derseniz yaparım.’ dedim. ‘Hayırlı olsun.’ dedi. Ben kesin bir adaydım” sözleriyle vekilliğe nasıl başladığını anlatmıştı.

Konuşmasının devamında Berat Albayrak’ın adaylıktan vazgeçmesine engel olduğunu anlatan Sofuoğlu şöyle konuştu:

“Parti teşkilatında kimse beni hoş karşılamadı. Bu işlerle hiç alakam yok. Seçim çalışmaları hızlandı. Herkes bir şey talep etmeye başladı. Nereye gidiyor bu hayat dedim. Kısa süre sonra aradım ben bu işi yapamam dedim. Ben mahvoldum 3 hafta dedim, taleplerden isteklerden partinin şuraya git buraya git demelerinden. Ben yarışları bıraktım, rahat rahat yaşayacaktım. Berat abiye de söyledim. ‘Sakın dedi öyle bir şey yapamazsın biz sana güvendik çok kötü reklam olur bunu kullanılırlar.’ dedi. Beni caydırdı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylık teklifi ettiği, eski Bakan Berat Albayrak’ın adaylıktan vazgeçmemesi için konuşma yaptığı Kenan Sofuoğlu’yla ilgili AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar’dan çok sert sözler geldi.

"HATALI OLAN SOFUOĞLU DEĞİL"

İşte Tayyar’ın o açıklamaları:

Kenan Sofuoğlu, geçen dönem AK Parti Sakarya Milletvekiliydi. Fatih Altaylı’ya konuşmuş.Vekillik için ‘hayatımın en büyük hatası’ diyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler ve teşkilat programlarından bıktığını anlatıyor. Adaylıktan çekilmeyi çok istediği halde izin verilmediğini söylüyor. Haklı Sofuoğlu. Hatalı olan kendisi değil. Hatayı yapanlar ders çıkarır mı onu da bilmiyorum.

"YOL KAZASI DEYİP GEÇİLEMEZ"

Münferit bir örnek olsa ‘yol kazası’ denip geçilebilir. Problem, Sofuoğlu’nun yalnız olmaması. Problem, Sofuoğlugillerin her partide varlık göstermesi. Seçmen hazır menüden seçmek zorunda kalırsa, doğal sonuç bu. Aslında bu yanlışlığın düzeltilmesi için ne yeni bir anayasaya ne yeni bir yasaya ihtiyaç var. Ne var ki güç dönüştürür, mutlak güç mutlaka dönüştürür. O vakit keyfiyete bırakılmaması lazım. Vekil seçme yönteminde milli irade daha etkin kılınırsa, ekseriyetle testiyi taşıyanlar parlamentoya girer, Sofugiller de kendi işine bakar.