Şamil Tayyar ile Cem Küçük birbirine girdi! Yangında sorumluluk kim ait?

Şamil Tayyar "Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Belediye orada bakkal bile mühürleyemez" görüşünü savunurken Cem Küçük ise "Küçük şehir de olsa eksik belge varsa belediye orayı mühürleyebilir" diyerek Şamil Tayyar'ın görüşünü çürütmeye çalıştı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölenlerin sayısı 79'a çıkarken yangında ihmal tartışmaları artamaya devam ediyor. Açılan soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan faciaya ilişkin ihmal tartışmaları sürerken, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama yaparak Bolu Belediyesi'nin o bölgede bir bakkalı bile mühürleyecek yetkiye sahip olmadığını söyledi. Şamil Tayyar'ın TGRT'de katıldığı programda, o bölgede yetkinin Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu söyledi açıklaması şöyle:

'BOLU BELEDİYESİ BAKKAL BİLE MÜHÜRLEYEMEZ'

"İl belediye başkanı sadece kendi sınırları içerisinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer mücavir alanda değildir, dışarıda bir köy içindedir. Ve o köy İl Özel İdaresi'nin sınırları içerisindedir. Bolu Belediye Başkanı bırakın turistik tesisi, orada bakkal bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur, çünkü kendi sınırları dışındadır. Ama burası bir büyükşehir belediyesi olsaydı büyükşehir belediye başkanı Bolu'nun her noktasında çok rahat işlem yapabilirdi. Önce onun altını çizelim.

'TURİZM BELGELİ İŞLETMELİRİN DENETİMİ TURİZM BAKANLIĞI'NA AİT'

Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm Bakanlığı bu denetim yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütür. Orada bir yangın denetimi ile ilgili bir ihtiyaç var ise bunu Bolu Belediyesi'nden ya da başka belediyeden isteyebilir. Bu belgeler Turizm Bakanlığı'nda toplandıktan sonra bunu esas kabul ederek işletme ruhsatı verilir. Belediyeler sadece ve sadece inşaat ruhsatı verir ve bu otele mücavir alan dışında olduğu için inşaat ruhsatını İl Özel İdaresi vermiş.

CEM KÜÇÜK TAM TERSİNİ SAVUNDU

Cem Küçük ise Şamil Tayyar'ın tam tersi açıklamalarda bulundu. Cem Küçük "İtfaiye raporu belgesi eksik varsa küçük şehir de olsa belediye orayı mühürleyebilir. Evrak eksikse sınırları içinde çalıştırmaz" sözleriyle Şamil Tayyar'a yanıt verdi.

Şamil Tayyar ise " Yapı ruhsatını kim veriyorsa denetimi o yapar. Belediye o bölgede bir şey yapamaz" diye konuştu.