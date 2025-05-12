Şamil Tayyar 'Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını çizdi! Süreç nasıl işleyecek

Gözler terör örgütü PKK'nın silahları bırakma ve kendini feshetme açıklamasına dikilmişken Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak ayrıntılı bir açıklama geldi. Şamil Tayyar PKK'nın fesih kararı sonrası sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin duyumları aktardı.

Terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasının ardından bugün alınan kararların açıklanması bekleniyor. Türkiye bu karara odaklanmışken AKP eski milletvekili Şamil Tayyar sürecin içindeki bir bürokrattan aldığı bilgileri takipçileri ile paylaştı.

Tayyar'a göre bugün içinde PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıklayacak. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ise serbest bırakılmayacak ve İmralı'da kalmaya devam edecek.

Şamil Tayyar'ın aktardığına göre örgüt içinde yaşanan ihtilaflara PKK lideri Abdullah Öcalan'ın müdahale ederek çözüm sağladı. Ve terör örgütü bugün silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıklayacak. Silahlar Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek.

Sürecin içinden bir bürokrat dostumuz, şöyle bir yol haritası çizdi:



-PKK, fesih ve silah bırakma kararını yarın (Pazartesi) açıklayacak olağanüstü bir durum olmazsa.



-Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.



-Silahlar, Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 11, 2025

"ÖCALAN'IN İMRALI'DAKİ TUTUKLULUĞU SÜRECEK"

Abdullah Öcalan, İmralı’da kalmaya devam edecek. Örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak Suça karışmamış örgüt üyeleri, vatandaşı oldukları ülkelere dönecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi ise kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Sürecin ilk aşamasında Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak. Süreçte ABD ve Fransa gibi ülkeler garantör rolü üstlenmeyecek.

"KAYYIM ATANAN BELEDİYELERDE BAŞKANLAR GÖREVLERİNE DÖNECEK"

PKK’nın silah bırakıp terörü sona erdirmesi halinde, kayyım atanan belediyelerde seçilmiş başkanların görevlerine iadesi de görüşülecek. Sürecin devamında yeni Anayasa için Meclis'te işbirliği zemini aranacak. İleriki tarihlerde toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek. Yeni İnfaz Kanunu’ndan PKK’lıların affı da mümkün olacak. Yaşlı ve hasta olanların tahliyesini sağlanacak.

'TÜRKİYE BÖLGEDEN UZUN SÜRE ÇEKİLMEYECEK'

Bu kapsamda DEM Parti’nin yeniden yapılanması da kaçınılmaz hale gelecek. Ancak yeni yapının PKK adını kullanmasına izin verilmeyecek. Türkiye, örgütten koparak yeni bir yapılanmaya gidilme ihtimaline karşı uzun süre bölgeden çekilmeyecek. Suriye’deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.