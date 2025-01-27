Şamil Tayyar: Turizm Bakanı artık AKP için taşınması ağır bir yüktür

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin can verdiği yangına ilişkin Şamil Tayyar'dan çok sert bir açıklama geldi. Yangının sonrasında Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, sorumluluğu Bolu Belediyesi'ne daha sonra da "Yetki İl Özel İdaresinde" diyerek Bolu İl Özel İdaresi'ne atmıştı.

Bolu İl Özel İdaresi konuya ilişkin yaptığı açıklamada yönetmeliğin açık olduğunu denetim sorumluluğunun Bakanlıkta olduğunu açıklamıştı.

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Grand Kartal Otel'deki denetim yetkisi tartışmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür” ifadelerini kullandı.

Bolu İl Özel İdaresi'nden Bakan Ersoy'a yanıt: Denetim yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda

Şamil Tayyar, paylaşımında "Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse. Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı. 2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi:

"DENETİM YETKİSİ TURİZM BAKANLIĞI'NDA"‘

Tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanının olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz.

Bir yalanlama da otel sahibi Halit Ergül’den geldi: ‘Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’de oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar.’

Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım.

Maalesef, 79 canımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür." ifadelerini kullandı.