Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a tepki 'Keşke hiç konuşmasaydı'

Faciadaki sorumluluğu Bolu Belediyesi'ne yıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir eleştiri de eski AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar Bakan Ersoy hakkında "Sayın Bakanı izledim üzüldüm. Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı daha iyi olurdu" yorumunu yaptı.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can vermesine neden olan 21 Ocak'taki yangının ardından otele verilen onaya ilişkin tartışmalar sürüyor.

BAKAN ERSOY CANLI YAYINDA 'BELEDİYEYE AİT' DEMİŞTİ

Yangın faciasının ardından suçlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Turizmin işletme yetkisini Turizm Bakanlığı veriliyor. Tüm yetkiler Bakanlığa ait. Bizim buradaki otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok" diye açıklama yapmıştı.

Tanju Özcan'ın bu açıklamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlamıştı.

Bakan Ersoy, Kartalkaya’daki yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesinin verdiğini söyleyerek 'Kartalkaya'da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi veriyor. Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız, Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için. Yangın yeterlilik belgesini bir tek itfaiyeler veriyor. İl sınırları içinde bağlı olduğunuz belediyeler veriyor. İlçenin yeterliliği yoksa o zaman Bolu İtfaiyesi verir' diye konuşmuştu.

TAYYAR: "TURİSTİK TESİS OLARAK İŞLETME RUHSATINI BAKANLIK VERİR"

Eski AKP Şamil Tayyar ise TGRT'te katıldığı programda Bakan ve Belediye Başkanı arasındaki yetki tartışmasına dahil olarak "Sayın Bakanı izledim, üzüldüm. Keşke hiç konuşmasaydı daha iyi olurdu." dedi.

Bakan Ersoy’un sözlerini eleştiren Şamil Tayyar, "Topu iki yere attı. Biri İçişleri Bakanlığı’na doğru İl Özel İdaresi üzerinden, diğeri de Bolu Belediyesi'ne. Bir tek Turizm Bakanlığı'nın kusuru yokmuş; onun dışında herkesin suçu varmış gibi portre çizdi." dedi.

"BİR TEK BAKANLIĞIN SUÇU YOK"

Şamil Tayyar eleştirilerini şu sözlerle devam etti:

"Turizm teşvik belgesi olan işletmeyle ilgili bir tek Turizm Bakanlığı'nın kusuru yok, onun dışında herkesin suçu varmış gibi portre çizdi.

Ahmet Hakan Bakan'a kendisine dedi ki '2021 ve 2024’te denetim yaptığınızı söylediniz. Denetim raporunda yangınla ilgili uygundur raporunu kim verdi? Bolu Belediyesi'nin bununla ilgili herhangi bir tasarrufu yoksa bunu kim verdi?'

Bolu Belediyesi'nin bununla ilgili herhangi bir tasarrufu yoksa bunu kim verdi?' Sayın Bakan, buna 'Biz ona bakmayız. İş yeri açma ruhsatı varsa onu aldığını varsayarız' diye yanıt verdi.