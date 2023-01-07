Salih alternatif hedef gösterdi

Maçın sonlarına doğru ağrı hissettiğini söyleyen Salih, "Son maçtan sonra biraz ağrım vardı. 3 gün antrenman kaçırdım. Maçın sonlarına doğru ağrı hissettim. İlk yarıda iyiydim ama ikinci yarıda yorgunluk artıyor.

Bu yüzden antrenman kaçırmamak lazım. Evimizde iyi oynuyor, kazanıyoruz. Şu deplasmanları kayıpsız geçmek gerekiyor. 2'de 2 yaptık, böyle devam etmeliyiz." dedi.

"HERKES DİNLENMELİ"

Şampiyon olamazlarsa Türkiye Kupası'nı kazanmaları gerektiğini söyleyen Uçan, "Yukarıyla arayı açmamak lazım. İki kulvarda da en iyi şekilde mücadele etmek lazım. Şampiyon olamıyorsan Türkiye Kupası'nı alman lazım. Büyük takıma bu yaraşır. İçeride kazanıyoruz, coşkulu oynuyoruz.

Bunu deplasmana da yansıtmamız lazım. 3 günde 1 maçlar başlıyor. Herkese ihtiyaç var. Herkes iyi dinlenmeli, iyi çalışmalı. Sezona iyi başladım. Kimi maçlarda çok mücadele ettim. Bugün de güzel bir asist yaptım. Devamını sağlamalıyım açıkçası. Doğum gününden sonra asist iyi oldu. Daha fazlasını yapmam lazım." ifadelerini kullandı.