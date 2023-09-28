Şampiyon takım ligden çekildi. Nedeni belli oldu

1. Amatör Kümeden, Süper Amatör Küme’ye 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak yükselen Kızılcıkspor, maddi sorunlar nedeni ile ligden çekildiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şampiyon takım ligden çekildi. Nedeni belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Maddi kriz bir kulübü daha vurdu!

Kızılcıkspor geçen sezon ortaya koyduğu performans ile şampiyon olarak yükseldiği Süper Amatör Küme'ye veda etti.

Yaklaşık 2 ay önce yaptığı maddi sebeplerden dolayı veda eden Kızılcıkspor yöneticisi Berat Alemdar, “ Maddi nedenlerden dolayı ligden çekilmek zorunda kaldık. Genç oyuncularla sezona hazırlanmaya zamanımız olsaydı, ligden çekilmeyecektik, ancak zamanımız kalmadığı için sezona başlayamayacağız. Önümüzdeki sezon tekrardan 1. Amatör Küme’de mücadele edeceğiz” sözleriyle çekilmenin nedenini anlattı.

Kızılcıkspor çalışmalarına yaklaşık 2 ay önce başlamıştı.

Süper Amatör Lig ekibi maddi sorunların getirdiği sebepler ile ligden çekilme kararı aldı.

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