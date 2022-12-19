Katar'da içki yasağı onlar için kalktı

Katar Dünya Kupası’nda taraftarların alkol kullanması yasaklanmıştı ama localarda şampanya, viski dahil her türlü alkollü içecek servis edilmişti.

Dün Arjantinli futbolcular da Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra soyunma odasında bolca bira ve şampanya servis edildiği gördüler ve doyasıya içtiler.



Bu arada Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Domínguez de soyunma odasına giderek, daha önce açıkladıkları 10 bin dolarlık ödülü Arjantin federasyon temsilcilerine verdi.