Şampiyona sevgi seli: Bağdat Caddesi sarı-lacivert

THY Euroleague finalinde Monaco'yu yenen Fenerbahçe Beko ikinci kez mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler bugün Ülker Salonu'nda başlayan kutlamada otobüsle Bağdat Caddesi'ne gidecek ve taraftarlarla buluşacak.

İlk olarak Ülker Salonu'nda fotoğraf çekimleri ve röportajlar yapıldı. Burada konuşan Saras Jasikevicius, "Final sonrası son 48 saati sarhoş geçirmişken şu an neden gelecek sezonu düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Taraftarlar her zaman çok büyük destek oldular. Abu Dhabi'de de bizimle beraberlerdi. Bundan sonra bu soruyu yasaklıyorum. Çünkü onları zaten çok seviyoruz." dedi.

Ülker Salonu'nda fotoğraf çekimi ve röportajlar tamamlandı. Takım, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne doğru yola çıktı. Cadde boyunca Fenerbahçeliler, marşlarla ve alkışlarla otobüsteki sporculara sevgi gösterisinde bulundu.