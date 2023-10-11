Şampiyonlar Kupası'nda zafer Vakıfbank'ın. Fenerbahçe'yi mağlup etti

Geçen sezon ligde şampiyon olan Fenerbahçe, Kupa Voley'i kazanan Vakıfbank ile Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Vakıfbank kazandı.
1. SET: Fenerbahçe Opet 25-23 Vakıfbank
2. SET: Fenerbahçe Opet 22-25 Vakıfbank
3. SET: Fenerbahçe Opet 25-22 Vakıfbank
4. SET: Fenerbahçe Opet 23-25 Vakıfbank
5. SET: Fenerbahçe Opet 12-15 Vakıfbank
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ramazan Çevik
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Buse Ünal)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Busa, Van Aalen, Carutasu)
Setler: 25-23, 22-25, 25-22, 23-35, 12-15
Süre: 139 dakika (30, 30, 30, 29, 20)