Şampiyonlar Kupası'nda zafer Vakıfbank'ın. Fenerbahçe'yi mağlup etti

Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank- Fenerbahçe'yi 3-2 setlerle mağlup etti ve kupaya uzandı.

Şampiyonlar Kupası'nda zafer Vakıfbank'ın. Fenerbahçe'yi mağlup etti

Geçen sezon ligde şampiyon olan Fenerbahçe, Kupa Voley'i kazanan Vakıfbank ile Şampiyonlar Kupası'nda kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Vakıfbank kazandı.

1. SET: Fenerbahçe Opet 25-23 Vakıfbank
2. SET: Fenerbahçe Opet 22-25 Vakıfbank
3. SET: Fenerbahçe Opet 25-22 Vakıfbank
4. SET: Fenerbahçe Opet 23-25 Vakıfbank
5. SET: Fenerbahçe Opet 12-15 Vakıfbank

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Buse Ünal)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Busa, Van Aalen, Carutasu)

Setler: 25-23, 22-25, 25-22, 23-35, 12-15

Süre: 139 dakika (30, 30, 30, 29, 20)

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