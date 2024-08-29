Şampiyonlar Ligi biletleri dağıtıldı

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi biletleri dağıtıldı

Dinamo Zagreb, Lille, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava, rakiplerini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün oynanan 4 maçla gruplara yükselen ekipler belli oldu.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında 3-0 mağlup ettiği Azerbaycan ekibi Karabağ'ı deplasmanda da 2-0 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe'yi eleyerek play-off turuna yükselen Fransız ekibi Lille, evinde 2-0 mağlup ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag'a deplasmanda 2-1 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu.

Norveç takımı Bodo/Glimt'le eşleşen Sırbistan ekibi Kızılyıldız, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 yenerek gruplara kaldı.

Danimarka'da Midtjylland ile 1-1 berabere kalan Slovakya ekibi Slovan Bratislava, sahasında 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

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