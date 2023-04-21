Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali'nin biletleri satışa çıkarıldı. Euro para birimi ile alınacak biletler, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatlarını görenler sosyal medyada döviz kurunun yüksek olduğunun gerekçesiyle tepki gösterdi.

UEFA'NIN SİTESİNDEN SATILIYOR
TFF'den yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

BİLET FİYATLARI CEP YAKTI
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. kategori 690 avro (14.691 TL) , 2. kategori 490 avro (10.433 TL), 3. kategori 180 avro (3832 TL), 4. kategori 70 avro (1490 TL) olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 avrodan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

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