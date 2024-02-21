Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: Inter evinde Atletico Madrid'i yıktı

Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: Inter evinde Atletico Madrid'i yıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci haftasında B.Dortmund, PSV Eindhoven deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken, Inter ise Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı iki maçla devam etti.

Alman ekibi Borussia Dortmund, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a konuk oldu.

Karşılaşma Donyell Malen'ın ve Luuk de Jong karşılıklı golleri sonucu 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan oyuna 82. dakikada dahil oldu.

Günün diğer maçında son finalist Inter, İspanyol ekibi Atletico Madrid’i San Siro'da konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 79. dakikada sahneye çıkan Marko Arnautovic, kaydettiği golle ev sahibi ekibin sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Inter’de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Eşleşmelerde rövanş karşılaşmaları 13 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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