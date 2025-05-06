Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları bu akşam başlayacak. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda finalistler, bugün ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL HEYECANI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlayacak.

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Yarı finalin diğer ayağında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal'ı Parc des Princes'te konuk edecek.

Müsabakalar TSİ 22.00'de başlayacak.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

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