Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları. 5 gollü maçın galibi Real Madrid

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları. 5 gollü maçın galibi Real Madrid
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında 8 maç yapıldı.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Grubun diğer maçında ise Manchester United (İngiltere), konuk ettiği Bayern Münih'e (Almanya) 1-0 mağlup oldu ve grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Kopenhag (Danimarka) dışında Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya) ve Real Sociedad (İspanya) son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1

PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1

Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1

Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0

Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0

Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0

Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3

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