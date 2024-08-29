Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 36 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play off maçları sonunda gruplara kalan 36 takım belli oldu.
Türk takımının bulunmadığı ligde grup kuraları bugün çekilecek.
Şampiyonlar Ligi'ne kalan ve torbaları belli olan takımlar şunlar:
1. TORBA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Liverpool, Inter, Dortmund, Leipzig, Barcelona
2. TORBA: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan
3. TORBA: Feyenoord, Sporting, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic
4. TORBA: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest