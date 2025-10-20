UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

"Devler Ligi"ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü, Norveç kulübü Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Haftanın açılışında ise yarın saat 19.45'te 2 karşılaşma oynanacak. İspanyol temsilcisi Barcelona, Yunan ekibi Olympiakos'la, Kazakistan takımı Kairat ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Pafos'la karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak bir diğer önemli mücadelede İngiliz devlerinden Arsenal, İspanya ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Çarşamba günü ise gözlerin çevrileceği bir diğer maç ise Real Madrid-Juventus karşılaşması olacak. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız rakip olarak karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

21 EKİM SALI

-Barcelona - Olympiakos (Saat 19.45)

-Kairat - Pafos (Saat 19.45)

-Arsenal - Atletico Madrid (Saat 22.00)

-Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (Saat 22.00)

-PSV - Napoli (Saat 22.00)

-Villarreal - Manchester City (Saat 22.00)

-Newcastle United - Benfica (Saat 22.00)

-Kopenhag - Borussia Dortmund (Saat 22.00)

-Union Saint-Gilloise - Inter (Saat 22.00)

22 EKİM ÇARŞAMBA

-Galatasaray - Bodo/Glimt (Saat 19.45)

-Athletic Bilbao - Karabağ (Saat 19.45)

-Real Madrid - Juventus (Saat 22.00)

-Bayern Münih - Club Brugge (Saat 22.00)

-Chelsea - Ajax (Saat 22.00)

-Atalanta - Slavia Prag (Saat 22.00)

-Eintracht Frankfurt - Liverpool (Saat 22.00)

-Sporting - Olimpik Marsilya (Saat 22.00)

-Monaco - Tottenham (Saat 22.00)