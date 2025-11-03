UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
"Devler Ligi"ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Hollanda kulübü Ajax'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele, TRT 1'den yayınlanacak.
Salı günü ise iki dev karşılaşma oynanacak. Liverpool, Real Madrid'i; Paris Saint-Germain ise Bayern Münih'in konuk edecek. Liverpool tek yenilgisini Galatasaray'a karşı alırken, diğer takımlar bu haftaya 3'te 3 yaparak geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın programı şu şekilde:
4 KASIM SALI
- Slavia Prag - Arsenal (Saat 20.45)
- Napoli - Eintracht Frankfurt (Saat 20.45)
- Liverpool - Real Madrid (Saat 23.00)
- Paris Saint-Germain - Bayern Münih (Saat 23.00)
- Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (Saat 23.00)
- Bodo/Glimt - Monaco (Saat 23.00)
- Juventus - Sporting Lizbon (Saat 23.00)
- Olympiacos - PSV Eindhoven (Saat 23.00)
- Tottenham Hotspur - Kopenhag (Saat 23.00)
5 KASIM ÇARŞAMBA
- Karabağ - Chelsea (Saat 20.45)
- Pafos - Villarreal (Saat 20.45)
- Ajax - Galatasaray (Saat 23.00)
- Club Brugge - Barcelona (Saat 23.00)
- Inter - Kairat Almaty (Saat 23.00)
- Manchester City - Borussia Dortmund (Saat 23.00)
- Benfica - Bayer Leverkusen (Saat 23.00)
- Newcastle United - Athletic Club (Saat 23.00)
- Olympique Marsilya - Atalanta (Saat 23.00)