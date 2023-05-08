Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor

Editör: Hamza Özalkuş
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City ile karşılaşacak.
İTALYAN DERBİSİ
Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalyan takımları kozlarını paylaşacak.
Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda ağırlayacak.
Dev mücadeleler TSİ 22.00'de başlayacak.