Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor

Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City ile karşılaşacak.

İTALYAN DERBİSİ

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalyan takımları kozlarını paylaşacak.

Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda ağırlayacak.

Dev mücadeleler TSİ 22.00'de başlayacak.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören Güncel
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular Güncel
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek Dünya
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı Siyaset
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku Magazin
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku