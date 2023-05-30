Şampiyonun Avrupa’da ki muhtemel rakipleri belli oldu

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından, Süper Lig'i şampiyon olarak bitirecek takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak. Şampiyon olacak Süper Lig temsilcisi 1. ön elemeden yükselen 15 takımdan birisiyle karşılaşacak.

İÇLERİNDE TANIDIK İSİMLER VAR

Aralarında Gheorghe Hagi'nin ekibi Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Olimpija'nın (Slovenya) da bulunduğu rakiplerin bazıları ise şunlar:

Maccabi Haifa (İsrail), Hacken (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Ferencvaros (Macaristan), Rakow Czestochowa (Polonya), Astana (Kazakistan), Slovan Bratislava (Slovakya), BATE Borisov (Belarus), Sheriff (Moldova), Zalgiris (Litvanya)