Samsun buz kesti!

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Samsun'da da kendisini gösteriyor. Sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği şehirde bugün tüm okullarda eğitime ara verilirken kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayıldı.

Merkez ilçelerde kuvvetli (10-20 cm), diğer ilçelerde de yer yer yoğun kar yağışı (20 santim üzeri) olması tahmin edilen Samsun'da kar yağışı 2 gündür aralıksız devam ediyor.

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Gece saatleri de etkili olan yağış nedeniyle beyaz örtünün hakim olduğu kent merkezindeki ara sokaklar, parklar ve yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimi geçti.

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Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 79 santime ulaşırken, Tekkeköy ilçesinde ise 22 santime ulaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bafra ilçesine düşen bu yağış miktarı ile Samsun son 24 saatte Türkiye genelinde Kırklareli, Hakkari, Ordu, Giresun, Şırnak ve Sinop'un ardından en çok yağış alan 7'nci il oldu.

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Kentte soğuk havaların ve kar yağışının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.