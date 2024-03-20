Samsun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

SAMSUN İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

19 MAYIS

AYVACIK

HAVZA

SALIPAZARI

YAKAKENT

ALAÇAM

BAFRA

İLKADIM

TEKKEKÖY

ASARCIK

CANİK

KAVAK

TERME

ATAKUM

ÇARŞAMBA

LADİK

VEZİRKÖPRÜ

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.