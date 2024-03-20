Samsun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
SAMSUN İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
19 MAYIS
AYVACIK
HAVZA
SALIPAZARI
YAKAKENT
ALAÇAM
BAFRA
İLKADIM
TEKKEKÖY
ASARCIK
CANİK
KAVAK
TERME
ATAKUM
ÇARŞAMBA
LADİK
VEZİRKÖPRÜ
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.