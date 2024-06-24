Samsun polis intiharı ile sarsıldı! Kim dur diyecek polis intiharlarına

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun polis intiharı ile sarsıldı! Kim dur diyecek polis intiharlarına

Samsun'da bunalıma giren polis memuru kendini vurdu. Bu intiharlar sonrasında, "Kim dur diyecek polis intiharlarına" sözleri akıllara geldi.

33 yaşındaki polis memuru B.İ., Samsun'da tabancasıyla kendini vurarak intihar etti.

Üzücü olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 13 yıldır görev yapan B.İ., girdiği bunalım sonucu park halindeki aracında tabancayla kafasına ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.İ.'nin hayatını kaybettiğini teyit etti. Polis memurunun ölümü, meslektaşları ve ailesi arasında büyük üzüntüye yol açtı.

B.İ.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Polis memurlarının intiharları son zamanlarda artan bir trend. Bu trajik olaylar, polislerin yaşadığı yoğun stres, çalışma koşulları ve psikolojik problemlere dikkat çekiyor.

B.İ.'nin ölümünün ardından, polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve psikolojik destek sağlanması için tekrar çağrılar yapılmaya başlandı.

Umarım bu üzücü olay bir nebze olsun farkındalık yaratır ve yetkililer gerekli adımları atar.

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