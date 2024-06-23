Samsun'da silahlı çatışma! Yaralılar var!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da silahlı çatışma! Yaralılar var!

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir restoran önünde gece vakti yaşanan silahlı çatışma, altı kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki olay, A.O. (32), S.K. (33), M.O.Ç. (24), İ.C. (45), S.Ü. (34) ve K.K. (31) isimli şahıslar arasında başlayan bir tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle meydana geldi.

Çıkan çatışmada taraflar birbirlerine ateş açarak yaralandılar.

Yaralılar, hemen ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bir özel hastaneye sevk edilerek tedaviye alındılar.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen kişileri gözaltına alırken, olay yerinde iki adet tabanca ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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