Samsun Salıpazarı'nda 'Karaca' dönemi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Salıpazarı’nda Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) belediye başkanı seçilen Refaettin Karaca mazbatasını aldı.

Seçimleri Büyük Birlik Partisi'nden Refaettin Karaca kazandı ama MHP'nin itirazı günlerce sürdü. Ancak sonuç değişmedi, seçimi Refaettin Karaca kazandı. .

İpi göğüsleyen BBP'li Refaettin Karaca, Mazbatasını aldıktan sonra Salıpazarı'na teşekkür etti.

"İYİ Kİ ADALET VAR DİYORUZ"

Salıpazarı'nın kazandığını söyleyen Refaettin Karaca, “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından vatandaşlarımızın teveccühü ile BBP’den belediye başkanı olarak seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak seçimlerin hemen ardında seçimlere gölge düşürebilmek için ellerinden geleni yaptılar. İlçe, İl ve YSK’ya yapılan itirazların sonuçları bizim lehimize sonuçlandı. İyi ki adalet var diyoruz. Adaletten ayrılmayacağı" dedi