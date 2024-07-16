Samsun'a dadanan canavarı köylü yakaladı. 'Kuyruğu uzun, çok büyük dişli, yırtıcı bir tipi var'

Düzenleme: Kaynak: Show Haber
Samsun'a dadanan canavarı köylü yakaladı. 'Kuyruğu uzun, çok büyük dişli, yırtıcı bir tipi var'

Samsun’da köylülerin iddiasına göre köye bir canavar dadandı. Bir köylü o canavarı yakaladı. Çok büyük dişli, uzun kuyruklu yırtıcı dediği hayvanı gören herkes neye uğradığını şaşırdı.

Söz konusu ilginç olay Samsun Salıpazarı ilçesine bağlı bir köyde gerçekleşti. İddiaya göre köye bir canavar dadandı. Köylülerden Ali İhsan Ay isimli vatandaşın canına tak edince “Bu böyle olmaz” dedi ve köye dadanarak hayvanları telef eden canavarı yakalamak için yemin etti.

En sonunda meşhur canavarı yakalayan vatandaş, canavarı içerisine soktuğu torba ile anlatmaya başladı. Hayvanı görmeden önce anlattıkları ile herkesin yüreğini hoplatan adam şu ifadeleri kullandı:

"Canavarı yakaladım. Canavarın canlı şahidi burada. Hayvan çok vahşi, yırtıcı, acayip bir hayvan. Kuyruğu uzun, çok büyük dişleri var. Yırtıcı bir tipi var. Çuvalın içine zor şey ettim. Belimde kayışla beraber tuttum, bağladım. Eve gittim, çuvala koydum. Çuvalda muhafaza etmek istiyorum. Böyle bir hayvanı hayatımda ilk kez gördüm. Görenler de ne olduğunu anlayamıyor."

YAVRU HAYVAN ÇIKTI

Anlattıkları ile etrafı kokutan adamın gösterdiği hayvan sadece yavru bir sansar çıktı.

“ALMAK İSTEYEN VARSA”

Köylü yavru sansar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir hayvanı tutmuş yiyordu, hayvanın elinden zor aldım." diyen vatandaş, "Bunu almak isteyen varsa hediye edebilirim."

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