Samsun'da 155 bin kişinin ilmekleriyle oluşan Atatürk portresi erken tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 şehirde yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü ayağı Samsun’da gerçekleştiriliyor. Festival, 30 farklı mekânda yaklaşık 1000 sanatçının katılımıyla sona yaklaşıyor.

Festivalin açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ilk ilmeği attığı Atatürk portresi, bugün atılan son ilmek ile tamamlandı. Temsili Atatürk, dokuma tezgahının başına geçerek portrenin son ilmeğini attı.

Planlanan sürede 16 Haziran’da tamamlanması öngörülen portre, Panorama Müzesi önünden geçen vatandaşların yoğun talebiyle iki gün önce tamamlandı.

155 Bin Kişinin İlmekleriyle Örülen Portre

Samsun Panorama Müzesi önüne kurulan kilim dokuma tezgahında Atatürk portresi büyük bir titizlikle ilmek ilmek işlendi. 155 bin kişinin tek bir ilmek atarak oluşturduğu portrenin son ilmeği de atıldı. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) verdiği bilgide, "Atatürk’ün şehrindeyiz, Milli Mücadele’nin başladığı şehirdeyiz ve Kültür Yolu projesindeyiz. Projede 600’ü aşkın etkinlik yaptık. En sembolik olanı Atatürk portresini taş mozaik ve kilim ile işlemekti. İlk ilmeği Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy attı ve son ilmeği temsili Atatürk attı. Samsun’u Atatürk şehri olarak yeniden göstermiş olduk" dedi.

Samsun’un Plaka Numarasıyla Mozaik Tamamlandı

Projenin bir diğer önemli parçası olan mozaik çalışmasında, 55 bin taş kullanıldı. Samsun’un plaka numarası olan 55 bini temsil eden bu mozaik de festivalin başlangıcında Bakan Ersoy tarafından başlatılmış ve temsili Atatürk tarafından tamamlanmıştı.

Erken Tamamlanan Proje

Planlanan süreden önce bitirilen 55 bin kişinin işlediği mozaik ve 155 bin kişinin dokuduğu kilim, festival sonunda özel olarak hediye edilecek.