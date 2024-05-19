Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları başladı

19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı kutlamaları, Samsun’da Atatürk Anıtı’nın önünde yapılan törenle başladı. Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci'nin anıta çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Gerçekleştirilen tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle biterken, törene Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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